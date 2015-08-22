В зоні проведення АТО загинули 284 співробітника міліції - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий сказав у коментарі журналістам під час заходів із вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов'язків.

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"На превеликий жаль, у нас у зв'язку із проведенням Антитерористичної операції на сьогоднішній день 284 загиблих співробітників міліції і Національної гвардії", - зазначив Яровий.

Він зазначив, що міністерство буде робити все для того, щоб підтримати сім'ї загиблих правоохоронців.

Яровий також додав, що всього за роки незалежності України, не враховуючи подій на сході України, при виконанні службових обов'язків загинули близько 300 співробітників органів внутрішніх справ.