Ватажок бойовиків "ДНР" покинув свою "резиденцію" в Донецьку - ЗМІ

Як повідомляє Новости Донбасса, також зник пост охорони на в'їзді в будинок і автомобілі, які раніше весь час знаходилися на парковці. Місце перебування Захарченка наразі невідомо.

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Відзначається, що останнє свої відео він записував у своєму старому офісі, на перетині Комсомольського проспекту і вулиці Університетській - в будівлі облфінуправління.