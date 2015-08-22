Ватажок бойовиків "ДНР" покинув свою "резиденцію" в Донецьку - ЗМІ

19:15, 22 серпня 2015
Війна
9436 0

Один з лідерів бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко разом зі своєю співмешканкою і дочками покинули особняк, який знаходиться в Донецьку між вулицями Калініна і Торецька.

REUTERS

Як повідомляє Новости Донбасса, також зник пост охорони на в'їзді в будинок і автомобілі, які раніше весь час знаходилися на парковці. Місце перебування Захарченка наразі невідомо.

Читайте такожЗаяви маріонеток Кремля свідчать про наміри Росії зірвати Мінські домовленості - Турчинов

Відзначається, що останнє свої відео він записував у своєму старому офісі, на перетині Комсомольського проспекту і вулиці Університетській - в будівлі облфінуправління.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter