Ватажок бойовиків "ДНР" покинув свою "резиденцію" в Донецьку - ЗМІ
19:15, 22 серпня 2015Війна
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Один з лідерів бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко разом зі своєю співмешканкою і дочками покинули особняк, який знаходиться в Донецьку між вулицями Калініна і Торецька.
REUTERS
Як повідомляє Новости Донбасса, також зник пост охорони на в'їзді в будинок і автомобілі, які раніше весь час знаходилися на парковці. Місце перебування Захарченка наразі невідомо.
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Відзначається, що останнє свої відео він записував у своєму старому офісі, на перетині Комсомольського проспекту і вулиці Університетській - в будівлі облфінуправління.
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