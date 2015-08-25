Збройні провокації бойовиків зафіксовані по всій лінії розмежування

Про це повідомляє прес-центр АТО. Так поблизу Маріуполя, о пів на першу ночі зі сторони Комінтерново, по нашому опорному пункту в Лебединському, найманці били зі 122-міліметрової артилерії. «Також, о пів на першу, бойовики обстріляли зі 122-міліметрової артилерії українські оборонні рубежі в Сопіно. В результаті цих обстрілів двоє українських морських піхотинців загинули, ще троє отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, зазначається, що близько 6 ранку, злочинці з мінометів 120 калібру вели вогонь по українських підрозділах у Гранітному.

«На Донецькому напрямку, майже опівночі бойовики обстрілювали з артилерії калібру 122 міліметри Водяне. А близько 1 ночі били з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях сил АТО в Пісках. З 4.10 до 4.40 бандформування обстрілювали зі 152-міліметрової артилерії наші позиції в Красногорівці. А близько 8 ранку по цьому ж населеному пункту били зі 120-міліметрових мінометів та зенітної установки», - повідомляє прес-центр.

На Артемівському напрямку, під вогонь 120-міліметрових мінометів ворога потрапили позиції сил АТО в селищах Попасна і Степне. А близько 5 ранку, зі сторони Вуглегірська, по наших позиціях у Луганському працювали 152-міліметрова артилерія противника.

Вже впродовж світлої пори доби,бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів і здебільшого використовували стрілецьке озброєння на Донецькому напрямку.