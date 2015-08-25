У штабі АТО не підтверджують інформацію про застосування бойовиками на Донбасі хімічної зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу у Києві.

Зокрема, прес-секретаря АП попросили прокоментувати інформацію про те, що під Артемівськом на блокпостах терористи проти українських бійців застосували хімічну зброю.

«Ця інформація не підтверджується. Не було застосування хімічної зброї проти наших бійців», - сказав Мотузяник.

При цьому він повідомив, що штаб АТО зв'язувався з батальйоном «Свята Марія». Там не підтвердили цю інформацію.

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Також, Мотузяник не підтвердив інформацію про те, що над Луганськом було помічено п'ять винищувачів Російської Федерації. Він сказав, що за минулу добу факти порушення з боку РФ українського повітряного простору не зафіксовані.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО загинули 2 військовослужбовців, 9 поранені.