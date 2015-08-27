На Донбасі знаходяться російські підрозділи, сформовані за моделлю "Ваффен-СС" – РНБО

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РНБО.

"Протягом літа 2015 року відбулись кардинальні зміни у характері російської участі у військових діях на сході України. Збройним силам України тепер протистоять не змішані російсько-терористичні угрупування, як це було з початку окупації, а структуровані військові підрозділи регулярної армії РФ", - наголосив Турчинов.

У цьому зв'язку секретар РНБО зазначив, що "на окупованій території Донбасу військовим керівництвом РФ завершено створення потужного сухопутного з’єднання, основу якого становлять два армійські корпуси, що підготовлені до проведення активних наступальних дій".

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За даними Турчинова, керівництво і забезпечення 1-го і 2-го армійських корпусів здійснюється спеціально створеним 12 командуванням резерву Південного округу ЗС РФ (штаб розташований у м. Новочеркаськ, Ростовська область РФ). "Основні командні і штабні посади у цих армійських корпусах посідають кадрові російські офіцери. Рядовий склад корпусів складається до 40% з мешканців окупованої території Донецької та Луганської областей, а також з контрактників та найманців із Росії, які набули бойового досвіду під час військових дій на сході України та у гарячих точках РФ", - заявив Турчинов.

Секретар РНБО наголосив, що особливості формування і функціонування 1-го і 2-го армійського корпусів свідчать, що росіяни обрали для їх створення модель, апробовану керівництвом Німеччини під час Другої світової війни і відому як «Ваффен СС».

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Як сказав Турчинов, "саме цей досвід побудови військових частин для ведення бойових дій на сході України взяв на озброєння генштаб збройних сил Росії".

Також він повідомив, що "ми маємо установочні дані на генералів та офіцерів російської армії, які входять до керівної ланки окупаційних військ РФ".

Матеріали щодо них передаються до Генеральної прокуратури України для відкриття кримінальних справ. Командування всім угрупуванням окупаційних російських військ здійснює генерал-полковник Сердюков Андрій Миколайович Начальник штабу - перший заступник командувача Південним військовим округом (документи прикриття на прізвище – Сєдов).

Зокрема, командування 1-м армійським корпусом до початку серпня 2015 р. здійснювалось генерал-майором російської армії Завізйоном Олексієм Володимировичем, відрядженим з посади начальника штабу 41 армії Центрального воєнного округу ЗС РФ, що використовував документи прикриття на прізвище Пілєвін.

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Командир 2-го армійського корпусу – генерал-майор російської армії Нікіфоров Євген Валерійович (документ-прикриття на прізвище Моргун), відряджений з посади заступника командувача 58 армії Південного військового округу ЗС РФ. Тут також відбулася ротація. Донедавна корпусом командував генерал-лейтенант Юдін Сергій Сергійович, який очолював штаб 20-ї армії Західного військового округу ЗС РФ, повідомив Турчинов.

"Ще раз підкреслю, нам протистоять повноцінні військові підрозділи збройних сил Російської Федерації. На окупованих територіях сконцентрована велика кількість важкого озброєння та військової техніки, відбувається ешелоноване накопичення великих обсягів ПММ та боєприпасів, яке має забезпечити ведення активних наступальних дій та за планом російського Генштабу буде підтримано введенням на територію України додаткових підрозділів збройних сил РФ", - підсумував Турчинов.

Довідка: «Ваффен СС» – військові підрозділи СС, які брали участь у боях на фронті під час Другої світової війни. У зв’язку з обмеженістю власного мобілізаційного ресурсу керівництво Німеччини прийняло рішення брати на службу добровольців, які були громадянами окупованих країн. Згідно з офіційною політикою того часу, у Вермахті (ЗС Німеччини) могли служити виключно громадяни Німеччини. Для СС таких обмежень не було, тому у їх складі були створені спеціальні ваффен-дивізії, які складались з іноземців-добровольців і формувались, як правило, за етнічною чи релігійною ознакою. Командний склад цих ваффен-дивізій складали німецькі кадрові офіцери СС, а добровольців з окупованих країн брали як «гарматне м‘ясо» рядовими або на найнижчі військові посади, зазначається в повідомленні.