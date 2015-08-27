ЗМІ озвучили основну вимогу України до бойовиків "ДНР" і "ЛНР" у Мінську

Про це розповіло джерело, якого ознайомлене з ходом переговорів, повідомляє Апостроф.

"Це, зокрема, зумовлено тривалими обстрілом з боку незаконних збройних формувань позицій сил АТО, а також відсутністю прогресу в ході переговорів робочої підгрупи з безпеки", — розповів співрозмовник видання.

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Відзначимо, що на даний момент, незважаючи на рішення припинити вогонь на Донбасі з 1 вересня, сторони так і не домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєнь калібром менше 100 мм.

"Справа в тому, що українці бояться укладати домовленості про відведення техніки калібром менше 100 мм, оскільки сепаратисти досі не відвели від лінії зіткнення більш важкі озброєння. Будучи більш виконавчою стороною, вони бояться, що, відвівши зброю, стануть беззахисними перед можливою атакою. Тому на переговорах вони вимагають від представників самопроголошених "республік" гарантій щодо відведення техніки різного калібру", - пояснило джерело.

Нагадаємо, раніше очікувалося, що угоду щодо відведення від лінії зіткнення артилерії калібром менше 100 мм, мінометів і танків, підпишуть не пізніше 3 серпня і імплементують після цього протягом 10 днів.