Угода щодо відведення зброї калібром до 100 мм має бути підписана не пізніше 3 серпня - Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

"Переговори в "нормандському форматі" ніколи не бувають легкими. Але я можу сказати, що на цьому раунді, на цьому етапі вдалося досягнути певного прогресу. Перша позиція — це є те, що за моїм наполяганням ми маємо забезпечити нарешті режим припинення вогню. І оскільки немає довіри до того, що взяті на себе забов'язання будуть виконуватися, нам вдалося забезпечити прийняття і підтримку української пропозиції про те, що ми маємо відвести від лінії зіткнення артилерію калібром менше 100 мм, міномети і танки, з яких в основному обстрілювалися українські позиції", - сказав президент.

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Він зазначив, що озброєння має бути відведене на 15 км.

"Ми забезпечили, щоб значним чином зросла кількість інспекторів ОБСЄ, і вздовж лінії зіткнення були розставлені від 10 до 15 постійно діючих з постів спостережень ОБСЄ, які додатково до мобільних груп, які будуть перевіряти виконання цього забов'язання, для того, щоби на відстань пострілу артилерія, танки і міномети в основному те, від чого гинуть і залишаються пораненими українські воїни було відведено", - пояснив Порошенко.

За його словами, "встановили дуже жорсткий термін підписання цієї угоди - до 3 серпня не пізніше".

"І потім залишається 10 днів для того, щоб її негайно імплементувати", - зазначив Порошенко.

Крім того, глава держави підкреслив, що під час переговорів він наголосив на звільненні незаконно утримуваних заручників. За його словами, у цьому Україні допомагатиме Міжнародний комітет червоного хреста.

"Нарешті ми отримали погодження російської сторони... зараз будемо перевіряти, як воно буде виконуватися", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом Росії Володимиром Путіним.

Співрозмовники обговорили результати останнього засідання Тристоронньої контактної групи та її чотирьох підгруп, яке відбулося 21 липня у Мінську.

Учасники розмови наголосили на необхідності забезпечення належного моніторингу і верифікації режиму припинення вогню з боку ОБСЄ і підтримали ініціативу Президента України щодо невідкладного підписання в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості щодо відведення танків, гармат калібром до 100 міліметрів і мінометів.

Глава Української держави особливо наголосив на необхідності звільнення усіх заручників, в тому числі незаконно утримуваних осіб на території Росії, зокрема Надії Савченко.