Ситуація в зоні АТО залишається стабільною, бойовики вночі не використовували заборонену зброю - штаб

08:23, 30 серпня 2015
Війна
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Так, наприкінці доби, неподалік Донецька, ворог з гранатометів обстріляв сили АТО в Трьохізбенці, Авдіївці, Мар’їнці. А під вогонь зі стрілецької зброї двічі потрапляли українські підрозділи в Опитному.

REUTERS

29 серпня, з 18 години і до опівночі, обстановка в зоні АТО залишалася стабільною, без тенденції до загострення.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Незаконні збройні формування не використовували озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів. А поодинокі обстріли позицій сил АТО, мали здебільшого хаотичний і провокативний характер. 

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Так, наприкінці доби, неподалік Донецька, ворог з гранатометів обстріляв сили АТО в Трьохізбенці, Авдіївці, Мар’їнці. А під вогонь зі стрілецької зброї двічі потрапляли українські підрозділи в Опитному.

На Артемівському напрямку, близько 22 години, бойовики обстрілювали з гранатомету опорний пункт у Луганському. А близько опівночі, з 82-міліметрового міномету, проросійські найманці били по українських позиціях у Кримському, що на Луганщині. 

Загалом, упродовж вчорашньої доби, бандформування 19 разів порушили режим припинення вогню. 1 раз бойовики застосовували міномет, 10 – гранатомети. 

Після опівночі і до 6 ранку 30 серпня, злочинці двічі зі стрілецької зброї обстрілювали сил АТО в Опитному. Та двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів по Пісках.

29 серпня, з 18 години і до опівночі, обстановка в зоні АТО залишалася стабільною, без тенденції до загострення. Незакон...

Posted by Прес-центр АТО on 29 серпня 2015 р.

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