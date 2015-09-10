Яценюка їм стало мало: Кремль відкрив на Полторака, Муженка та Ляшка справи у звинуваченні в геноциді на Донбасі

Слідчий комітет Росії звинуватив українських високопоставлених військових у вчиненні злочинів, передбачених статтями 356 та 357 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни і геноцид), йдеться в повідомленні на сайті Комітету.

Їм інкримінуют використання військової сили по відношенню до національної групи російськомовного населення, що проживає на території "ДНР".

"В результаті артилерійських обстрілів загинуло 45 осіб, отримали поранення понад 160 осіб, зруйновано або частково знищено не менше 163 об'єктів, в числі яких житлові будинки, будівля суду, підстанція шахти та ін." - йдеться в повідомленні.

Читайте такожГолова Слідчого комітету Росії заявив, що Яценюк воював у Чечні

Також Головне слідче управління порушило кримінальну справу проти депутата Олега Ляшка. За їх словами, Ляшко катував, погрожував вбивством жителю Маріуполя Дмитру Чайковському, вимагаючи повідомити інформацію про можливу наявність у нього викраденої зброї.

"У подальшому підозрювані вивезли Чайковського в багажнику автомобіля на пустир, продовживши катування, але потім відпустили, не отримавши ніякої інформації."

В даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєних злочинів.