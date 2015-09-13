Клімкін: Україна готова до діалогу із законно обраними представниками Донбасу

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін, передає РИА Новости.

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"Якщо ви розумієте легітимних представників Донбасу, які обрані внаслідок вільних і чесних виборів, якщо ви розумієте цих представників як тих, хто повернув українське правове поле на Донбас, хто повернув українські закони на Донбас, то ми не тільки готові до діалогу, ми повинні його вести", - сказав він журналістам після закінчення зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки".

Разом з тим, він зазначив, що розмовляти з тими, хто був обраний в результаті фейкових виборів 2 листопада минулого року, - "це не шлях вперед".