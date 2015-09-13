МЗС "нормандської четвірки" сподіваються на підписання угоди про відведення озброєнь наступного тижня

Про це заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за результатами зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", яка відбулась у Берліні, передает DW із посиланням на dpa.

"Зараз усе зводиться до того, щоб закріпити й розширити режим припинення вогню", - зазначив він.

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За словами глави МЗС Німеччини, учасники зустрічі дійшли єдиної думки про те, що найближчим часом можна розпочинати процес розмінування.

Очільники МЗС Німеччини, Франції, України та Росії також висловили сподівання, що наступного тижня сторони конфлікту підпишуть конкретну угоду про відведення озброєнь від лінії розмежування.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що угода про відведення озброєнь калібром менше 100 мм готова "на 90 відсотків".