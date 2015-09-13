Суд заарештував на 15 діб затриманих на Луганщині росіян

Про це розповів керівник відділу взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "112 Україна".

За словами Демченка, затримані в Україні росіяни були доставлені в прикордонний підрозділ.

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"Крім того, рішенням суду було винесено вирок – 15 днів утримання під арештом", - розповів він.

12 вересня в Державній прикордонній службі України повідомили, що вранці на ділянці відділу "Мілове" співробітники Луганського прикордонного загону затримали 2 громадян РФ, які незаконно перетнули державний кордон України.

Затримані були одягнені у військову форму без знаків. Під час перевірки один із чоловіків мав при собі внутрішній паспорт РФ, а інший - військовий квиток, згідно з яким він є військовослужбовцем ЗС Росії з однієї з військових частин Воронезької області.