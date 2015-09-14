Біля Маріуполя військові виявили мінне "пекельне поле" (фото)
12:01, 14 вересня 2015Війна
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Військові Збройних Сил України попередили трагедію неподалік села Гнутове в Маріупольському районі, знешкодивши велике мінне поле.
Виявлені міни / mil.gov.ua
Як повідомляє прес-служба Міноборони, за словами військових, мінне поле було закладене спеціалістами з високою фаховою підготовкою.
Виявлені міни / mil.gov.ua
"Його знайшли за певними ознаками та помилками ворожих мінерів. Примітно те, що це "пекельне поле" було "комбінованим". Поруч протитанковими, були закладені протипіхотні міни, які заборонені міжнародними конвенціями", - йдеться в повідомленні.
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Виявлені міни / mil.gov.ua
У прес-службі наголосили, що у інженерних підрозділів Збройних Сил України таких боєприпасів немає.
Виявлені міни / mil.gov.ua
Загалом, як зазначається, саперами було знешкоджено 14 різноманітних мін. Інші були знищені спеціальними засобами.
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