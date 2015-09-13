До кінця року військовим передадуть близько 400 одиниць бронетехніки
Полторак підкреслив, що державне оборонне замовлення виконується в повному обсязі, а підприємства військово-промислового комплексу значно покращили свою роботу.
Збройним Силам України та іншим військовим формуванням до кінця 2015 року передадуть ще близько 400 одиниць бронетехніки.
Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час урочистостей з нагоди Дня танкіста в Харкові, передає кореспондент УНІАН.
“Ми плануємо, що до кінця року ще близько 400 одиниць бронетехніки - це не тільки танки - надійдуть на озброєння Збройних Сил України”, - сказав міністр.
Він підкреслив, що державне оборонне замовлення виконується в повному обсязі, а підприємства військово-промислового комплексу значно покращили свою роботу.
“Державне оборонне замовлення виконується фактично в повному обсязі. Наші заводи, які працюють на Збройні Сили України, значно покращили свою роботу, якщо порівняти з минулим роком. Практично всі вони виконують зобов'язання”, - наголосив Полторак.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається День танкіста.
Президент Петро Порошенко привітав танкістів з їхнім професійним святом.