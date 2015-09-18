За добу в зоні АТО загинули двоє військових, п’ятеро отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він зазначив, що таких втрат українська сторона зазнала внаслідок того, що вчора дві групи українських військових підірвались на вибухових пристроях.

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Як повідомляв УНАН, за попередню добу в зоні проведення АТО загиблих та поранених серед українських військовослужбовців не було.