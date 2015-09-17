За добу в зоні АТО загиблих та поранених серед українських військових немає
13:45, 17 вересня 2015Війна
78 0
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих та поранених серед українських військовослужбовців немає.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. "За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО жоден український військовослужбовець не загинув і жоден не дістав поранення", - повідомив він.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено двох українських військових
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року. З того дня бойовики суттєво знизили активність.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter