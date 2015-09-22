Сьогодні у зоні АТО випадків застосування зброї не було

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Тиша зберігалася і на території ворогуючої сторони. Незаконні збройні формування не лише не обстрілювали позиції сил АТО, а й не провокували наших бійців вогнем на тимчасово неконтрольованій українською владою території", - інформує прес-центр.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає

Водночас у штабі зазначають, що затишшя на лінії розмежування ще не стало справжнім миром, адже декілька днів тому вороги обстрілювали українські опорні пункти.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року. З того дня бойовики суттєво знизили активність.