ОБСЄ: Відведене важке озброєння не повинно використовуватися у військових навчаннях

Відведене від лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння не повинно використовуватися у військових навчаннях.

Про це спікер Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків сказав в ефірі Hromadske.tv.

"Я знаю, що ми вже наближаємось до 8 тис. загиблих, вже є 18 тис. поранених, понад 2 мільйони є переселенцями, 5 мільйонів людей відчули вплив цієї кризи, і тому зараз усі хочуть бачити довготривалий стійкий режим припинення вогню", - заявив Боцюрків.

Читайте такожОБСЄ: бойовики на Донбасі проводять переміщення важкої військової техніки

Також він звернув увагу, що величезної шкоди було завдано інфраструктурі на Донбасі, в тому числі аеропортам, мостам, лікарням та житловим будинкам. Великою проблемою є наявність залишків нерозірваних снарядів, замінованих територій, що може завдати величезної шкоди.

"Для нас також важливим є безпечна та безперешкодна можливість для пересування наших спостерігачів. Ми досі маємо затримки з боку обох сторін на лінії зіткнення, і також ми потребуємо безперешкодний доступ у ті райони, де сторони повинні зберігати важке озброєння, бо це є частиною Мінських угод, відповідно до яких важке озброєння має бути відведеним у визначені місця і там зберігатися. Це озброєння не повинно пересуватися або використовуватися для військових навчань", - заявив Боцюрків.

Також він зазначив, що місія, як і раніше, має обмежений доступ до українсько-російського кордону.