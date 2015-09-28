На Донеччині почали маркувати заміновані ділянки (фото)
Офіцери однієї з груп цивільно-військового співробітництва ЗСУ започаткували та реалізували проект із маркування небезпечних мінних ділянок придорожньої смуги в районі пункту пропуску "Березове" Донецької області.
Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що група ЦВС ЗС України звернулась до гуманітарної організації «Міжнародний комітет Червоного Хреста» з проханням про надання допомоги. Представники організації знали про цю проблему, тому після проходження певних внутрішніх процедур вирішили питання.
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Зокрема, вони виготовили та розмістили вздовж ділянки придорожньої смуги в напрямку пункту пропуску "Березове" знаки "Стоп міни!" та встановили вздовж дороги десять біотуалетів.
Раніше УНІАН повідомляв, що керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука звернувся до Литовської Республіки з проханням допомогти у розмінуванні території Луганської області.