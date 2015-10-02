Турчинов: на Донбасі зберігається загроза відновлення активних бойових дій

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив в інтерв'ю журналістам після відвідування навчального центру Національної гвардії МВС у Київській області.

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"Україна виконує вся взяті зобов'язання відповідно до Мінських угод. І ми можемо констатувати, що протягом місяця фактично не ведеться бойових дій, і фактично відсутні артилерійські обстріли - є поодинокі випадки, які, безумовно, ще тримають в напрузі лінію фронту, але це загальна тенденція. І це констатують як міжнародні спостерігачі, так і, безумовно, ті, хто знаходиться на передній лінії. Але ми не можемо заспокоюватися, не можемо говорити, що небезпека минула, ми не можемо говорити, що нема загрози відновлення бойових дій", - сказав Олександр Турчинов.

Він пояснив, що, згідно з аналізом, який проводиться українською стороною, "ми не бачимо відведення бойових сил Російської Федерації, які знаходяться як на окупованій території, так і вздовж нашого східного кордону", - сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що саме через такий перебіг подій зрозуміло, що бойові дії на Донбасі за ініціативи РФ можуть бути відновлені.