Місія ОБСЄ зафіксувала три літаки на окупованих територіях Донбасу

Про це йдеться у звіті за 1 жовтня, опублікованому сьогодні.

Міжнародні спостерігачі зазначають, що отримані 29 вересня за допомогою надземної розвідки зображення, які є у розпорядженні місії, виявили наявність трьох літальних апаратів Ан-2 (за класифікацією Організації північноатлантичного договору - Colt) поблизу злітно-посадкової смуги у підконтрольній бойовикам "ДНР" Розівці (35 км на північній схід від Донецька).

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Також, надземна розвідка 29 вересня зафіксувала 29 основних бойових танків (невизначеного типу), шість військових вантажівок, 11 установок невизначеної техніки в районі села Круглик (32 км на південний захід від Луганська). Зазначена техніка була помічена на місці, яке за оцінками спостерігачів є тренувальним полігоном.