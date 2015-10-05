СБУ затримала двох озброєних бойовиків "ДНР"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Біля села Григорівка Тельманівського району Донецької області Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримала двох бойовиків терористичної організації «ДНР», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що двоє громадян України добровільно приєдналися до терористів і з минулого року брали активну участь у бойових діях проти українських підрозділів. Під час затримання у бойовиків вилучено ручний кулемет і автомат. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.