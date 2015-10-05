СБУ затримала двох озброєних бойовиків "ДНР"
16:24, 05 жовтня 2015Війна
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Служба безпеки України затримала двох бойовиків «ДНР» з ручним кулеметом і автоматом.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
«Біля села Григорівка Тельманівського району Донецької області Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримала двох бойовиків терористичної організації «ДНР», - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що двоє громадян України добровільно приєдналися до терористів і з минулого року брали активну участь у бойових діях проти українських підрозділів. Під час затримання у бойовиків вилучено ручний кулемет і автомат. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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