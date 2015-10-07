На території окупованих районів Донбасу діють 150 таборів для підготовки бойовиків – Тандіт
09:25, 07 жовтня 2015Війна
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На території Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, діє 150 таборів із підготовки бійців та диверсантів.
REUTERS
Про таке в ефірі «5 каналу» заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.
"Війська, які там перебувають, готові в будь-який час розпочати активні дії проти наших військ. Працюють диверсійні групи, на тій стороні зосереджені понад 150 шкіл, які проводять певну роботу", – заявив Тандіт.
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