ОБСЄ зафіксувала зосередження важкого озброєння бойовиків на Маріупольському напрямку

Про це йдеться у звіті місії за вихідні.

"За допомогою надземної розвідки 3 жовтня Спеціальна моніторингова місія також побачила шість основних бойових танків та іншої військової техніки у підконтрольному "ДНР" району навколо Комсомольського (74 км на північний схід від Маріуполя)", - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим, "4 жовтня безпілотник місії помітив 21 танк у підконтрольному "ДНР" районі села Сонцеве (58 км на північний схід від Маріуполя), дві артилерійські установки на буксирі в районі села Жовтень (29 км на північний схід від Маріуполя), а також в районі Безіменного - одну 122-мм самохідну гаубицю "Гвоздика" та один танк".