Майже тисяча жінок-військовослужбовців взяли участь в АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк на брифінгу в Києві.

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"Участь у проведенні АТО вже взяли 938 жінок-військовослужбовців. Всього службу у Збройних силах України зараз проходять близько 14,5 тис. жінок-військовослужбовців та 30,5 тис. працівників Збройних сил. Майже 2 тис. з них - це офіцери, і 35 жінок-військовослужбовців займають керівні посади в Міноборони, Генштабі та видах Збройних сил України", - зазначила Гаврилюк.