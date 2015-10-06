ЗСУ розпочали заключний етап навчань "Рішуча відповідь 2015"

Збройні сили України розпочали заключний етап стратегічних навчань «Рішуча відповідь 2015».

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у Facebook.

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"У Збройних Силах України триває заключний етап командно-штабних навчань з органами військового управління та військами (силами) «Рішуча відповідь 2015»", - сказано у повідомленні.

Результатом стратегічних командно-штабних навчань має стати повна готовність органів управління українського війська до ведення бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії. В ході навчань для прийняття рішень широко використовується досвід набутий ЗСУ під час проведення Антитерористичної операції на сході країни.