ЗСУ розпочали заключний етап навчань "Рішуча відповідь 2015"
Результатом стратегічних командно-штабних навчань має стати повна готовність органів управління українського війська до ведення бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії.
Збройні сили України розпочали заключний етап стратегічних навчань «Рішуча відповідь 2015».
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у Facebook.
Читайте такожГенштаб розкрив подробиці створення нових підрозділів ЗСУ
"У Збройних Силах України триває заключний етап командно-штабних навчань з органами військового управління та військами (силами) «Рішуча відповідь 2015»", - сказано у повідомленні.
Результатом стратегічних командно-штабних навчань має стати повна готовність органів управління українського війська до ведення бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії. В ході навчань для прийняття рішень широко використовується досвід набутий ЗСУ під час проведення Антитерористичної операції на сході країни.