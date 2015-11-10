Бойовики обстріляли позиції українських військових в районі ДАП – Селезньов

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на керівника прес-центру Генштабу Владислава Селезньова.

Близько двох годин тому почався обстріл з СПГ-9 "Спис", зенітних установок, БМП. Бойовики "працювали" в районі Донецького аеропорту, Авдіївки і "Зеніта", - сказав Селезньов.

"Обстріл закінчився близько півгодини тому", - додав він.

При цьому Селезньов спростував інформацію, яка поширювалася в мережах, що бойовики застосовували проти сил АТО артилерію.

"Інформація про артилерію поки не підтвердилася, але ми продовжуємо перевіряти повідомлення про застосування бойовиками озброєння, забороненого мінськими угодами", - сказав він.

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У той же час один з бійців, що перебуває в зоні АТО, повідомив УП, що бойовики застосовували танки й станкові протитанкові гранатомети.

Тим часом Селезньов розповів, що за добу до 20:00 бойовики здійснили 43 провокаційних обстріли, з них 4 безпосередньо по позиціях сил АТО.

За словами Селезньова, обстріли відбувалися в районі ДАП, Авдіївки, Опитного, Красногоровки, Троїцького, і один на ураження - о 8 ранку в районі Новгородського, під Горлівкою. "Одна людина поранена, її стан задовільний, вона отримала осколкове поранення", - уточнив Селезньов.

У районі Широкиного використані 82-мм міномети, які повинні були відвести 3 дні тому.

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На уточнююче запитання, чи відповідають українські військові на обстріли, Селезньов сказав, що вогонь у відповідь за минулу добу був відкритий чотири рази. "Ми не використовуємо зброю, заборонену мінською угодою", - додав він.