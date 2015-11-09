Бойовики обстрілюють українські позиції на всіх напрямках, ситуація напружена – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Обстановка в зоні АТО продовжує залишатися напруженою. Минулої доби ворожі провокації зафіксовано по всій лінії розмежування», - заявив він.

«На Луганському напрямку єдиною гарячою точкою вчора було місто Щастя: ворог двічі відкривав вогонь по позиціях сил АТО, застосовуючи гранатомети та кулемети», - додав Лисенко.

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За словами речника АП з питань АТО, у північно-західних передмістях Горлівки та поблизу селища Луганське на Світлодарській дузі відбулося близько десяти провокацій окупантів із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів.

«Неспокійно було і на ділянці фронту між Горлівкою до Ясинуватої: стрілянину ворога в бік наших позицій зафіксовано у Новгородському, Троїцькому та Верхньоторецькому», - підкреслив він.

Також, як зазначив Лисенко, противник вчора проявляв активність неподалік Донецького аеропорту, а саме в Авдіївці, Опитному, Пісках та Красногорівці. Крім стрілецької зброї, окупанти щонайменше двічі відкривали вогонь по українських позиціях з БМП-2, це сталося у Пісках.

У селі Широкине Донецької області бойовики учора півгодини обстрілювали зі стрілецької зброї українських військових.

«На Маріупольському напрямку противник близько півгодини вів провокативний вогонь зі стрілецької зброї у Широкиному», - зазначив Лисенко.

Крім цього, за його словами, у цьому населеному пункті також зафіксовано роботу ворожих снайперів.