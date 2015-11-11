Бойовики біля Макіївки розгорнули "Гради" та САУ - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на дані розвідки.

Зокрема зазначається, що озброєння знаходиться на кладовищі у селищі Лісне, що в окупованій бойовиками Макіївці.

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"За даними розвідки, в селищі Лісне (м.Макіївка, Красноармійського району), на кладовищі російсько-терористичні війська (станом на 20.20 11 листопада 2015 року) розгорнули для стрільби реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та самохідні артилерійські установки", - йдеться в повідомленні.

Увага!За даними розвідки, в селищі Лісне (м.Макіївка Красноармійського району), на кладовищі російсько-терористичні вій... Posted by Прес-центр АТО on Wednesday, November 11, 2015

Як повідомляв УНІАН, в районі Донецька зафіксовано випадки нарощування угрупувань військ незаконних збройних формувань. Встановлено переміщення до 10 танків, 10 БМП та 7 вантажних автомобілів з міста Шахтарськ до Донецька.