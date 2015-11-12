Бойовики перекидають танки та артилерію під Горлівку - Тимчук

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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За його даними, найактивніші обстріли - на ділянці від Мар'їнки до північних околиць Горлівки (включаючи Красногорівку. Піски, околиці ДАП, Опитне, Авдіївку, Новоселівку, Троїцьке, Новгородське, Шуми і Майорськ).

Також, повідомив Тимчук, продовжується посилення «Горлівського гарнізону» бойовиків. «У район н. п. Озерянівка (південно-західна окраїна Горлівки) перекинуто бронегрупу - 4 од. БМП-2 та 2 од. БМП-1. У цей район, за попередніми даними, перекинуто танковий взвод бойовиків.

На схід Горлівки (ближче до траси Луганськ – Донецьк) розгорнута бригадна артилерійська група. Терористи організували активне підвезення боєприпасів до її позицій з р-ну Дебальцевого – до 40 рейсів вантажного автотранспорту на добу», - написав Тимчук.

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За його словами, в районі н. п. Горлівка на зовнішніх блокпостах несення служби здійснюють військовослужбовці ЗС РФ. Фіксується вивезення членів сімей місцевих бойовиків до Росії.

Ватажками терористів дано вказівку керівництву ПАТ «Концерн Стирол» про припинення виробництва (тимчасову консервацію), зазначив він.

«У середовищі місцевих бойовиків поширюється інформація про підготовку контрнаступу на Артемівському напрямку у відповідь на передбачуваний наступ ЗСУ, який нібито заплановано після 15.11.2015», - написав Тимчук.

Нагадаємо, в штабі АТО повідомили, що під Маріуполем бойовики здійснюють провокативні обстріли, а біля Горлівки лунають вибухи.