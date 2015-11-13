Аналітики Stratfor: у бойовиків більше немає причин дотримуватися перемир'я

Ситуація на сході Україна може ще більше загостритися, вийшовши за рамки збройних сутичок під час локальних наступів, повідомляє у своєму звіті американська приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor.

"Протягом минулого тижня ми зафіксували активізацію бойових зіткнень вздовж лінії розмежування в східній Україні, а також повернення важкого озброєння обома сторонами конфлікту назад до лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зволікання з виконанням Мінських угод означає, що європейські санкції навряд чи будуть зняті з Росії в січні наступного року, що автоматично позбавляє сепаратистів і Москву причин дотримуватися перемир'я.

"З 1 вересня ситуація уздовж лінії розмежування була відносно спокійною, а обстріли стали рідкістю, але наприкінці жовтня все змінилося. Почали з'являтися незалежні звіти про часті порушення припинення вогню в околицях Донецька", - підкреслює видання.

Повідомляється, що 6 листопада сепаратисти та українська армія повідомилипро відведення від лінії фронту великокаліберних мінометів в околицях Донецька, але мінометні обстріли не припинилися, тому обидві сторони почали повертати до лінії фронту відведене раніше важке озброєння.

В основному, перемир'я порушувалося використанням стрілецької зброї, в тому числі гвинтівок, станкових кулеметів та гранатометів, проте кілька разів було зафіксовано використання танків та артилерії.

"Зафіксовані явні ознаки того, що Москва, як і раніше, контролює ситуацію в окупованих сепаратистами районах. Нещодавно Донецьк відвідав високопоставлений російський чиновник, а війська РФ у значній кількості розквартировані в Луганську та Донецьку", - йдеться в повідомленні.

У статті підкреслюється, що більшість боїв велися на півночі та заході від Донецька, тоді як в околицях Луганська та Маріуполя було відносно спокійно. Це свідчить лише про те, що Москва чи лідери ЛНР/ДНР не віддавали сепаратистам наказу на відновлення боїв з українською армією вздовж всієї лінії розмежування, а це означає – бойовики наразі не готові до операції в околицях Донецька.

Зараз ще складно передбачити напрям наступальної операції терористів, але не варто забувати, що околиці Донецька відкривають доступ до Слов'янська та Краматорська, які одного разу вже були окуповані бойовиками.

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"Без негайної реалізації Києвом всіх положень Мінських угод Москва втрачає можливість вийти з-під накладених на неї санкцій, а разом з цим – і причини, яка б змусила бойовиків на сході України дотримуватися угоди про припинення вогню. Порушення перемир'я стають дедалі частішими, що загрожує відновленням широкомасштабних наступальних операцій", - резюмує видання.