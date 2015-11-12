Бойовики обстріляли Опитне, Піски та Новгородське - штаб АТО

Терористи сьогодні 11 разів обстріляли позиції українських військових в зоні АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці y Facebook.

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"Починаючи з 7.50, російсько-терористичні найманці 8 разів вели неприцільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Опитному, Піскам та Новгородському. По Авдіївці та Опитному стріляв снайпер. Загалом за день зафіксовано 11 обстрілів наших позицій", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що військові сапери продовжують усувати наслідки пожежі на складі боєприпасів у Сватовому. На сьогоднішній день у Сватовому знешкоджено 15 тис. 996 вибухонебезпечних предметів та очищено 46,7 га території.