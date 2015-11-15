За минулу добу на Донбасі загинули шестеро українських бійців
На сході України за останню добу загинули шестеро бійців АТО.
Про це у своєму Twitter повідомив повідомив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.
"Шестеро українських військових були вбиті за останні 24 години внаслідок терористичних атак на сході України", - зазначається у повідомленні.
Читайте такожШтаб АТО оприлюднив відеодоказ застосування бойовиками реактивної артилерії
Крім того, Кулеба наголосив, що припинення вогню є крихким.
Six Ukrainian soldiers have been killed over the last 24 hours as a result of terrorist attacks in eastern Ukraine. Ceasefire is fragile.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 14, 2015
Раніше сьогодні голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що порушення режиму тиші на Донбасі може призвести до "закінчення дипломатичного проекту "Мінськ".