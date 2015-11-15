За минулу добу на Донбасі загинули шестеро українських бійців

Про це у своєму Twitter повідомив повідомив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

"Шестеро українських військових були вбиті за останні 24 години внаслідок терористичних атак на сході України", - зазначається у повідомленні.

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Крім того, Кулеба наголосив, що припинення вогню є крихким.

Six Ukrainian soldiers have been killed over the last 24 hours as a result of terrorist attacks in eastern Ukraine. Ceasefire is fragile. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 14, 2015

Раніше сьогодні голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що порушення режиму тиші на Донбасі може призвести до "закінчення дипломатичного проекту "Мінськ".