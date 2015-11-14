"Путіноїди протрималися аж два тижні": Тука прогнозує кінець проекту "Мінськ"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Знову стрілянина. Знову вибухи. Знову гинуть наші солдати... Путіноїди протримались аж два тижні. Нажаль, я був правий, коли казав: бандитам віри не маю!», - зауважив Тука.

«Мені здається, ми є свідками закінчення дипломатичного проекту "Мінськ"», - додав він.

Також Тука висловив думку, що за таких обставин не може бути й мови про вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Не уявляю собі, про які "вибори на окупованій території" надалі може іти мова...», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня у зоні АТО на Донбасі було встановлено перемир’я.

Однак останнім часом терористи почали обстрілювати позиції українських Збройних сил.

Зокрема, за минулу добу в зоні АТО загинуло 5 військовослужбовців, ще 4 зазнали поранень.

Крім того, сьогодні терористи обстріляли саперний підрозділ в Авдіївці, один український військовий загинув, 8 поранено.