В ОБСЄ озвучили терміни обміну даними між сторонами щодо розмінування на Донбасі

Про це повідомив сьогодні журналістам спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік, передає агентство БЕЛТА.

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Крім того, Сайдік зазначив, що Тристороння контактна група закликає негайно припинити порушення Мінських угод.

Він також повідомив, що проведення наступної зустрічі учасників контактної групи планується 24 листопада в Мінську.