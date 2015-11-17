Україна на засіданні Контактної групи зажадала повного припинення вогню на Донбасі

Про це повідомила прес-секретар екс-президента, представника України в Контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

«На жаль, систематичні обстріли позицій Збройних сил України з боку представників окремих районів Донецької та Луганської областей не дають ефективно працювати підгрупах з економічних, гуманітарних та політичних питань», - написала Оліфер.

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Вона повідомила, що у ході сьогоднішнього засідання Україна зажадала повного та неухильного виконання пункту Мінських угод про припинення ведення вогню.

Також Україна вимагає допуску міжнародних організацій та їхніх експертів, зокрема, організації "Лікарі без кордонів", на території окремих районів Донецької та Луганської областей для забезпечення розподілу гуманітарної допомоги серед мирних жителів.

Крім того, було зазначено, що СММ ОБСЄ і досі не отримала доступ до місць відведення військової техніки представників окремих районів Донецької та Луганської областей, а також не отримала доступ на непідконтрольну Україні частину українсько-російського кордону.

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Також наголошувалося на необхідності активізації процесу обміну незаконно утримуваними особами, наразі у вирішенні цього питання прогресу немає.

«За результатами засідання Тристороння контактна група прийняла відповідне звернення. Воно буде опубліковане трохи пізніше», - написала Оліфер.