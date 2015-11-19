ОБСЄ зафіксувала щонайменше 30 вантажівок з вугіллям, які направлялися в РФ

Як йдеться у звіті місії за 17 листопада, спостерігачі відвідали біля українсько-російського кордону прикордонний пункт пропуску «Довжанський» (84 км на південний схід від Луганська), що знаходиться під контролем бойовиків "ЛНР".

Спостерігачі зафіксували 50 цивільних вантажівок та 30 цивільних транспортних засобів (переважно з українськими номерними знаками), які стояли в черзі, щоб перетнути кордон до Російської Федерації.

Серед зазначених вантажівок, 30 перевозили вугілля, вміст решти вантажівок спостерігачам не вдалося з'ясувати, бо вони були закритими.

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Як повідомляв УНІАН, 14 листопада, місія ОБСЄ зафіксувала 59 вантажівок із вугіллям на окупованій частині Донецької області в пункті пропуску «Маринівка», що прямували до РФ.

11 листопада на тому ж пункті пропуску «Маринівка», представники місії зафіксували 36 вантажівок з вугіллям, що слідували в РФ.