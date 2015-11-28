За ніч у зоні АТО бойовики здійснили 10 обстрілів - штаб

08:24, 28 листопада 2015
Війна
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З 18 години учорашнього дня до 6 ранку терористи 10 разів відкривали неприцільний вогонь в районах Авдіївки, Мар'їнки Зайцевого та Луганської.  

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.

Так, з озброєння БМП і стрілецької зброї терористи провокували українських військових на вогонь в районі Авдіївки. А неподалік Мар'їнки загарбники застосували 82-мм міномет.

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З автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи вели обстріл в районі Зайцевого та Луганської.

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