ОБСЄ: Три нові патрульні бази місії покращать діяльність спостерігачів на Донбасі

Як йдеться у заяві СММ, Апакан під час своєї поїздки до Луганської області 29 листопада відзначив, що створені місією передові патрульні бази значною мірою покращать моніторинг уздовж лінії розмежування на сході України.

Він відвідав передову патрульну базу СММ у Новоайдарі, а також зустрівся з командою спостерігачів СММ, яка працює у Сєвєродонецьку, і оцінив загальну ситуацію з безпекою у Луганській області. Крім того, він відвідав місце постійного зберігання озброєнь в області.

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«Нещодавно СММ створила три передові патрульні бази у східній Україні – дві в контрольованих урядом Новоайдарі та Волновасі, і одну на території поза урядовим контролем у Луганської області – в Стаханові. Ці бази суттєво покращать моніторингову діяльність місії шляхом постійної присутності спостерігачів ближче до лінії розмежування», - сказав Апакан.

Він також заявив, що СММ готова і прагне відкрити більше передових патрульних баз на сході Україні, щойно вона отримає гарантії безпеки від бойовиків, які фактично контролюють відповідні території.

«Пріоритетом місії є відкриття нової передової патрульної бази в Донецькій області на території, що не контролюється урядом, якомога швидше», – додав Апакан.

Він зазначив, що кожного дня приблизно 50 патрулів СММ працюють уздовж лінії розмежування.