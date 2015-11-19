В ОБСЄ розповіли, як перешкоджають роботі спостерігачів у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг сьогодні на брифінгу в Києві.

"За останні два тижні на додаток до 13 випадків, коли наш рух був обмежений усіма сторонами, СММ ОБСЄ не дозволили в’їхати до місця збереження важкого озброєння так званої "ДНР", - заявив він.

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"На цьому тижні така заборона була встановлена з боку "ЛНР", вони тепер вимагають відведення двох наших спостерігачів від зони, де вони проводять спостереження", - додав Хуг.

Він зауваживши, що два спостерігачі, про яких йдеться, продовжать виконувати свої обов’язки, де б вони не були.

"Вони, як і уся місія ОБСЄ, мають право звітувати про факти", - зазначив Хуг.