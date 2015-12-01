Розвідка повідомила про розкрадання ватажками "ДНР" і "ЛНР" пального з підконтрольних приватних заправок

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей працює ревізійна комісія Генштабу ЗС РФ, метою якої є перевірка наявності певних обсягів паливно-мастильних матеріалів. На сьогодні викрито факти розкрадання пального т. н. керівництвом "ДНР" і "ЛНР", яке реалізується в мережі підконтрольних приватних заправок", - повідомили в розвідці.

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