"Палаюча дорога до Маріуполя": Експерти Bellingcat довели причетність армії РФ до наступу на місто

У розслідуванні зазначається, що два артилерійських удари 23 серпня 2014 року були завдані з території Росії.

"З Росії були транспортовані 2 танки Т-72Б та установка 2С19 "Мста-С", помічені в Новоазовську після захоплення міста. Також у звіті представлений аналіз кількох атак Новоазовського району в липні-серпні 2014 року та докази, які передбачають участь у них Росії", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що 23 серпня минулого року реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та інші артилерійські установки завдали удару по позиціях української армії в районі села Холодне за понад 30 км від найближчих позицій проросійських сепаратистів (атака А). Незабаром інша артилерійська установка обстріляла ті ж позиції (атака B).

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"Два українських блокпости на дорозі з прикордонного пункту «Новоазовськ» до міста Новоазовськ були атаковані вогнем РСЗВ з вогневої позиції, що розташована за кілометр від російського кордону, (видно сліди техніки, які ведуть назад на російську території), та/або з позиції на російській території (атака D)", - зазначають у Bellingcat.

Крім того, журналісти знайшли докази перетину проросійськими сепаратистами кордону на північ від прикордонного пункту "Новоазовськ" 25 серпня 2014 року і подальшої атаки українських сил схід Новоазовська (атака E).

Також відеозаписи і фотографії свідчать про наслідки обстрілу РСЗВ і артилерією доріг, житлових будинків, кладовища, хлібозаводу і госпіталю під час штурму Новоазовська проросійськими сепаратистами 25-26 серпня 2014 року (атаки F-H). Після захоплення Новоазовська 27 серпня 2014 року у місті були помічені танки Т-72Б та артилерійські установки 2С19 «Мста-С». Два танки Т-72Б та одна установка 2С19 «Мста-С» були раніше помічені на російській території, що підтверджує російське походження цих одиниць техніки.