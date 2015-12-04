На Донеччині на міні підірвалася українська БРДМ-2: є загиблі та поранені
13:17, 04 грудня 2015Війна
692 0
Поблизу Гнутового на ворожій міні підірвалася українська БРДМ-2: загинув один та дістали поранення 5 військових.
На Донеччині на міні підірвалася українська БРДМ-2 / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики продовжують спроби проникнути в тили сил АТО - ІС
"Вчора поблизу Гнутового на ворожій міні підірвалася українська БРДМ-2. Внаслідок цього 1 український військовослужбовець загинув, 5 – було поранено", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, бойовики вночі майже дві години обстрілювали Новгородське з гранатометів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter