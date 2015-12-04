На Донеччині на міні підірвалася українська БРДМ-2: є загиблі та поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Вчора поблизу Гнутового на ворожій міні підірвалася українська БРДМ-2. Внаслідок цього 1 український військовослужбовець загинув, 5 – було поранено", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, бойовики вночі майже дві години обстрілювали Новгородське з гранатометів.