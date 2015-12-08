За добу в зоні АТО поранені 4 українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає. Але двох було поранено. Ще двоє військовослужбовців через необережність травмувалися внаслідок підриву вибухових пристроїв", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО було поранено 8 українських військових, загиблих не було.