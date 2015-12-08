За добу в зоні АТО поранені 4 українських військових
13:03, 08 грудня 2015Війна
108 0
За минулу добу в зоні АТО поранені четверо українських військових, загиблих немає.
Загиблих українських військовослужбовців немає / Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожСитуація в зоні АТО: бойовики продовжують вести прицільні і провокаційні обстріли
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає. Але двох було поранено. Ще двоє військовослужбовців через необережність травмувалися внаслідок підриву вибухових пристроїв", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО було поранено 8 українських військових, загиблих не було.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter