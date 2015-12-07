За добу в зоні АТО поранені 8 українських військових

Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Наразі, за словами Андрія Лисенка, пораненим військовим надана медична допомога, їх життю нічого не загрожує.

"Незважаючи на дуже щільний вогонь, який був зафіксований минулої доби, я так розумію, що бойовики таким чином намагались привітати наших вояків з днем Збройних сил України… На щастя, жоден з наших військових не загинув, але вісім хлопців таки отримали поранення. Їхньому життю зараз нічого не загрожує. Всім їм надана необхідна медична допомога", - підкреслив Андрій Лисенко.

Він також зазначив, що за добу загалом зафіксовано 52 обстріли позицій українських сил з боку терористів.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовий.