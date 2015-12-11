Протягом дня бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Про це йдеться на сторінці прес-центру АТО у Фейсбуці.

«Упродовж сьогоднішнього дня загарбники п'ятнадцять разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Найбільше обстрілів вони здійснили поблизу Донецька. Зокрема, вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів по Пісках, Опитному, Красногорівці та Авдіївці. Проте двічі по наших позиціях у Пісках бандити прицільно вдарили із гранатометів. Також там працював ворожий снайпер», - йдеться у повідомленні і наголошується, що снайпери бойовиків значно активізувались на різних напрямках та вдаються до провокацій, обстрілюючи наших захисників.

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У повідомленні також зазначається, що під вечір бойовики активізувались на Артемівському напрямку. «Там, використовуючи крупнокаліберні кулемети, бандити двічі вели неприцільний вогонь по Луганському», - повідомляє прес-центр.

Окрім того, підрозділами сил АТО було зафіксовано прольоти двох БПЛА противника. За результатами спостереження, їхній запуск здійснювався з території Російської Федерації.

Бойовики незаконних збройних формувань продовжують порушувати домовленості про припинення вогню у зоні проведення АТО. ... Posted by Прес-центр штабу АТО on Friday, December 11, 2015

Як повідомляв УНІАН, у зоні проведення АТО за минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений. У той же час, за словами спікера Адміністрації президента України з питань АТО Олександра Мотузяника, ситуація на сході України залишається неспокійною, кількість випадків порушення режиму тиші знаходиться на рівні кінця весни - початку літа.