На Донеччині чоловік підірвався на розтяжці

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації ГУ Національної поліції в Донецькій області, трагедія сталася у Волноваському районі на в’їзді з окупованої території. Житель м. Донецька, який на власному автомобілі прямував до Маріуполя, відійшов у поле, де натрапив на вибуховий пристрій.

Чоловік 1974 року народження отримав численні осколкові поранення та помер у «швидкій» під час транспортування до лікарні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Зазначається, що з початку поточного року від підривів на розтяжках, мінах і інших невідомих вибухових пристроях в Донецькій області загинули 26 мирних жителів. З них 4 дитини, 8 жінок і 14 чоловіків. Поранено 70 чоловік (5 дітей, 28 жінок і 37 чоловіків).

Таким чином, всього постраждало 96 людей. З них 39 осіб - підірвалися на розтяжках. 6 разів на міни наїжджали трактори при виконанні сільгоспробіт на полі.