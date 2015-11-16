Генштаб прокоментував інформацію щодо нібито загибелі 15 військових
Генеральний штаб Збройних сил України закликає ЗМІ не розповсюджувати інформацію про загиблих військовослужбовців, яка не відповідає дійсності.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
У Генштабі звернули увагу, що деякими українськими ЗМІ нещодавно були оприлюднені повідомлення щодо нібито загибелі 15 військовослужбовців в результаті обстрілів під містом Донецьк 7 листопада 2015 року.
"Генеральний штаб ЗС України категорично спростовує таку інформацію, оскільки вона недостовірна та розповсюджується з метою дискредитації сил АТО", - сказано у повідомленні.
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У цьому зв'язку наголошується, що обстановка на сході країни 7 листопада 2015 року була відносно спокійна. Обстріли сил АТО характеризувалися як неприцільні, та велися зі стрілецької зброї та гранатометів. За добу 7 листопада 2015 року було поранено одного бійця (він підірвався на невідомому вибуховому пристрої).
"Вчергове звертаємося до представників вітчизняних засобів масової інформації з проханням уточнювати інформацію у офіційних джерел та не розповсюджувати повідомлення, які не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі роз’яснюють, що 14 листопада 2015 року внаслідок мінометного обстрілу військовослужбовців, які виконували завдання неподалік шахти Дутовка, було поранено дев’ятьох військовослужбовців ЗС України, поранення одного з них виявилося смертельним. Наразі поранені захисники Батьківщини проходять лікування у Дніпропетровському клінічному центрі.