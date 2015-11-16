Генштаб прокоментував інформацію щодо нібито загибелі 15 військових

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

У Генштабі звернули увагу, що деякими українськими ЗМІ нещодавно були оприлюднені повідомлення щодо нібито загибелі 15 військовослужбовців в результаті обстрілів під містом Донецьк 7 листопада 2015 року.

"Генеральний штаб ЗС України категорично спростовує таку інформацію, оскільки вона недостовірна та розповсюджується з метою дискредитації сил АТО", - сказано у повідомленні.

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У цьому зв'язку наголошується, що обстановка на сході країни 7 листопада 2015 року була відносно спокійна. Обстріли сил АТО характеризувалися як неприцільні, та велися зі стрілецької зброї та гранатометів. За добу 7 листопада 2015 року було поранено одного бійця (він підірвався на невідомому вибуховому пристрої).

"Вчергове звертаємося до представників вітчизняних засобів масової інформації з проханням уточнювати інформацію у офіційних джерел та не розповсюджувати повідомлення, які не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі роз’яснюють, що 14 листопада 2015 року внаслідок мінометного обстрілу військовослужбовців, які виконували завдання неподалік шахти Дутовка, було поранено дев’ятьох військовослужбовців ЗС України, поранення одного з них виявилося смертельним. Наразі поранені захисники Батьківщини проходять лікування у Дніпропетровському клінічному центрі.