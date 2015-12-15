25% бажаючих виїхати жителів Донбасу хотіли б жити в Росії - опитування

25% жителів Донбасу, з числа бажаючих виїхати, хотіли б переїхати жити в Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніото під час презентації оновлених «Досліджень потреб у гуманітарній допомозі Донецької та Луганської областей».

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Дане дослідження ініційоване Гуманітарним штабом Ріната Ахметова і було проведено у 30 найнужденніших містах на тимчасово окупованій території та в «сірій зоні» (містах на лінії зіткнення) Донецької і Луганської областей.

«З часом все менше опитаних планують від'їзд, а ті, хто хотів би виїхати, не мають чітких переваг щодо напрямку переїзду. Ті, хто знають, куди хочуть переїхати, частіше віддають перевагу Україні (іншій області України) (31%) чи іншому місцю в межах Донбасу (6%). До Росії переїхали б 25%», - сказав Паніото.

Результати опитування також засвідчили, що абсолютна більшість опитаних не планують виїжджати з міста: 95% не хотіли б залишати місце проживання, ще 4% хотіли б, але не можуть.

«З часом все менший відсоток респондентів, які досягаються в процесі опитування, заявляють про своє бажання виїхати з населеного пункту. Порівняно з груднем 2014 року, відсоток тих, хто не хотів би поїхати, зріс на 13%», - відзначив Паніото.