З початку АТО сапери знешкодили на Донбасі понад 26 тисяч вибухових пристроїв

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

Зокрема, за минулий тиждень інженерно-саперні підрозділи ЗСУ виявили та знешкодили 207 вибухонебезпечних пристроїв.

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Всього з початку проведення антитерористичної операції військові сапери в зоні АТО знешкодили 26 311 мін і саморобних вибухових пристроїв, розмінували 59 об’єктів, розчистили 585 кілометрів автомобільних доріг та 17 кілометрів залізничних колій.