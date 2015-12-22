З початку АТО сапери знешкодили на Донбасі понад 26 тисяч вибухових пристроїв

15:47, 22 грудня 2015
Війна
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З початку антитерористичної операції військові сапери знешкодили на Донбасі понад 26 тисяч мін і саморобних вибухових пристроїв.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

Зокрема, за минулий тиждень інженерно-саперні підрозділи ЗСУ виявили та знешкодили 207 вибухонебезпечних пристроїв.

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Всього з початку проведення антитерористичної операції військові сапери в зоні АТО знешкодили 26 311 мін і саморобних вибухових пристроїв, розмінували 59 об’єктів, розчистили 585 кілометрів автомобільних доріг та 17 кілометрів залізничних колій.

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